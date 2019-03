OESO zet schaar in groeiprognose eurozone

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft de groeiverwachting voor de eurozone verlaagd van 1,8 procent naar 1 procent. Een forse knip, waarmee de denktank in verhouding tot de consensus - een groei van 1,4 procent - erg somber is.

Auto-industrie

De internationale instelling, waarin vooral rijke, ontwikkelde land actief zijn, ziet de wereldwijde handelsspanningen als een groot risico voor de Europese economieën, zelfs als de VS en China spoedig een akkoord zouden bereiken. Zo is het nog niet duidelijk of de VS importheffingen zullen invoeren op Europese auto's. Als dat zou gebeuren, zou de auto-industrie in Europa - en daarmee de hele economie - een forse klap krijgen.