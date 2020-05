Ondermijnt Duitsland het Europees rechtssysteem?...

De uitspraak van het Duits Grondwettelijk Hof over het obligatieprogramma van de Europese Centrale Bank druist in tegen een oordeel van het Europees Hof van Justitie en ondermijnt het Europees rechtssysteem, luiden sommigen de alarmbel. Loopt het zo'n vaart?

Wie heeft het laatste woord, Europese of nationale rechters? De uitspraak dinsdag van het Duits Grondwettelijk Hof doet de oude discussie weer oplaaien of grondwettelijke hoven van de lidstaten altijd gebonden zijn aan uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

De rechters in Karlsruhe oordeelden dat de Europese Centrale Bank duidelijker moet verantwoorden hoe het massaal opkopen van staatsobligaties van eurolanden past in haar mandaat, dat is vastgelegd in de Europese verdragen. Als ze dat niet binnen drie maanden doet, mag de Duitse Bundesbank, als onderdeel van het Europees Systeem van Centrale Banken (ESCB), niet meer meewerken aan dat opkoopprogramma.

Spaarrente

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in een zaak die was voorgelegd door Duitse conservatieve zakenlui en academici. Die vinden dat de ECB met de massale aankopen van overheidsobligaties - met het argument dat dat nodig is om de inflatie op te krikken - haar bevoegdheid overschrijdt. Het extreem soepele monetaire beleid van de ECB ligt gevoelig in Duitsland, waar het de spaarrente nagenoeg naar nul heeft doen zakken.

We geven geen commentaar op uitspraken van nationale rechters. Stefan Van der Jeught Woordvoerder Europees Hof van Justitie

De uitspraak lokt flink wat reacties uit, ook omdat de rechters in Karlsruhe voor een stuk ingaan tegen een eerdere uitspraak over dezelfde kwestie van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, waaraan het Duits Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag had gesteld. In hun arrest dinsdag noemden de Duitse rechters de argumentatie in de uitspraak van het Europees Hof op sommige vlakken 'niet begrijpelijk' – 'nicht nachvollziehbar'.

'Als elk grondwettelijk hof van een lidstaat zijn eigen interpretatie geeft aan wat Europa wel en niet kan doen, is dat het begin van het einde', zei Europees Parlementslid Guy Verhofstadt. 'Wat blijft over van de zo geprezen Europese rechtsorde als elk nationaal hooggerechtshof zich het recht toekent oordelen van het Europees Hof van Justitie in twijfel te trekken?', schreef Financial Times in zijn commentaarstuk. 'Dat zet de deur open voor de regeringen in Hongarije en Polen om Europese regels aan hun laars te lappen', klonk het elders.

'We geven geen commentaar op uitspraken van nationale rechters', zegt Stefan van der Jeught, woordvoerder van het Europese Hof.

België

De discussie over wie het laatste woord heeft, het Europees Hof van Justitie of de nationale grondwettelijke hoven, is niet nieuw, zegt Stefan Sottiaux, hoogleraar grondwettelijk recht aan de universiteit in Leuven. 'Grondwettelijke hoven van sommige lidstaten hebben herhaaldelijk gezegd dat ze kunnen optreden als Europa of Europese instellingen manifest hun bevoegdheden te buiten gaan. Ook in de rechtsleer is dat een thema. Er zijn heel wat boeken en doctoraten over geschreven.'

'Vooral het Duits Grondwettelijk Hof staat geregeld op zijn strepen. Meestal zonder de zaak op de spits te drijven en in voorzichtige bewoordingen, al is het deze keer verder gegaan dan voordien. Maar ook in Italië en Frankrijk hebben de grondwettelijke hoven gezegd niet altijd de uitspraken van het Europees Hof klakkeloos te zullen volgen', zegt Sottiaux.

Ook het Grondwettelijk Hof in België deed dat, zegt de hoogleraar grondwettelijk recht. Hij verwijst naar een arrest uit 2016, naar aanleiding van een zaak over het Europees Stabiliteitsverdrag. Daarin zegt het hof dat artikel 34 van de Belgische grondwet, over het overdragen van sommige soevereine bevoegdheden aan internationale instellingen, die instellingen geen veralgemeende vrijbrief geeft voor het uitoefenen van de aan hen overgedragen bevoegdheden.

Mensenrechten

De wat eigenzinnige opstelling van het Duitse Grondwettelijk Hof gaat terug tot de jaren 70 van vorige eeuw, zegt Sottiaux. In die periode had de regelgeving van de Europese Unie weinig aandacht voor de grondrechten van burgers. Terwijl dat in Duitsland, na de ervaringen met het naziregime, wel een belangrijk punt was. Het hof in Karlsruhe nam het toen op zich er streng over te waken dat de grondrechten gerespecteerd werden.

Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Europa - de Commissie, de lidstaten, het Europees Parlement - werk heeft gemaakt van de opstelling van een Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, en dat het Europees Hof van Justitie heeft beslist daar toezicht op te houden.

Het Duitse Grondwettelijk Hof heeft de doos van Pandora geopend. Guntram Wolff Directeur denktank Bruegel

'De op het eerste gezicht kritische houding van de rechters in het Duits Grondwettelijk Hof was een schot voor de boeg dat Europa en de Europese instellingen ertoe heeft aangezet actie te ondernemen', zegt Sottiaux. ‘Op die manier ontstaat een soort dialoog tussen de rechtscolleges, waardoor de rechtsbescherming beter wordt.'

Hij hoopt dat het Duitse arrest ertoe bijdraagt dat Europa en het Europees Hof van Justitie meer oog hebben voor het respecteren van de democratische spelregels.