'Onzekerheid over VS-beleid schaadt economie'

Vertrouwen Belgische consument neemt duik

Het vertrouwen van de consumenten in België is in juni voor de derde maand op rij gedaald en bereikt zijn laagste niveau sinds anderhalf jaar. De indicator daalde van 0 in mei naar -3 in juni. Het is ook van juni 2017 geleden dat het consumentenvertrouwen nog negatief was, aldus de Nationale Bank.

De Belgische consument is opmerkelijk negatiever over de toekomstige economische situatie in België en blijft ervan uitgaan dat de werkloosheid de komende maanden licht zal stijgen. De gezinnen schatten hun eigen toekomstige financiële situatie somberder in en verwachten de komende maanden minder te zullen sparen.