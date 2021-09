Pandemie had amper impact op Europese en Belgische wapenexport

Ondanks de pandemie en de brexit klom de Europese vergunde wapenexport in 2020 met ruim 20 procent, van 138 miljard euro in 2019 naar 167 miljard vorig jaar. De Belgische wapenuitvoer bleef stabiel rond 2,9 miljard euro.

Met meer dan 30.000 vergunningen voor een totale waarde van bijna 167 miljard euro blijft de EU een belangrijke exporteur van militaire uitrusting en technologie. De forse toename is opmerkelijk, omdat de Britse uitvoer, die in 2019 nog afklokte op 6 miljard euro, uit de EU-cijfers viel.

De Belgische wapenuitvoer bleef vorig jaar stabiel rond 2,9 miljard euro. Door gerechtelijke uitspraken droogde de rechtstreekse export van kleine en lichte wapens en munitie vanuit België naar Saoedi-Arabië bijna volledig op.

Voorlopig lijkt de internationale wapenhandel veel minder te hebben geleden dan de meeste andere economische sectoren. Vlaams Vredesinstituut

Het Vlaams Vredesinstituut is niet verrast door de nieuwe, goede cijfers. De lange looptijd van contracten beschermt de Europese en Belgische wapenexporteurs tegen een coronadomper en tegen gerechtelijke uitspraken, klinkt het. 'Een eventuele impact van Covid-19 zal zich wellicht pas later in de cijfers laten voelen. Voorlopig lijkt de internationale wapenhandel veel minder te hebben geleden dan de meeste andere economische sectoren.'

Midden-Oosten

Wel merkbaar is de impact van een groeiende Europese consensus om de wapenexport naar het Midden-Oosten strenger te beoordelen. In 2020 werden nog slechts 220 vergunningen afgeleverd voor wapenuitvoer vanuit de EU naar Saoedi-Arabië. In 2015, voor het begin van de oorlog in Jemen, ging het nog om 835 vergunningen. Alleen Frankrijk, en in beperktere mate Spanje en Italië, leveren nog substantiële hoeveelheden militair materieel aan de Saoedi's.

Korrel zout

Voor België hoort daar een korrel zout bij. 'Enerzijds vond in 2020 geen rechtstreekse uitvoer van vuurwapens en munitie naar Saoedi-Arabië plaats, ook omdat ngo's meerdere van die vergunningen succesvol aanvochten bij de Raad van State', verduidelijkt onderzoeker Diederik Cops. 'Anderzijds vergunde de Waalse overheid wel nog voor 1,8 miljard euro aan uitvoer van geschutskoepels naar Canada, terwijl die bestemd waren voor Saoedi-Arabië.'