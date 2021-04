Parijs en Berlijn duwen door voor Europees herstelgeld

De grootste vier landen in de eurozone hebben hun herstelplan klaar en willen zo snel mogelijk de Europese miljarden proeven. 'Europa moet in de race blijven nu China en de VS met volle kracht vooruitgaan.'

De Franse en Duitse ministers van Financiën, Bruno Le Maire en Olaf Scholz, stelden dinsdag in een gezamenlijke videoconferentie hun nationale herstelplannen voor. De twee ministers pleitten een jaar geleden voor het aangaan van Europese schulden voor het herstel. Dat initiatief leidde in juli tot een akkoord over het Europees herstelfonds, een pot van 750 miljard euro die de Commissie voor de lidstaten zal lenen op de financiële markten.

Scholz en Le Maire mikken met hun herstelplan op die Europese miljarden, in de vorm van subsidies en goedkope leningen. Deze ochtend volgt een gezamenlijke verklaring met hun collega's uit Italië en Spanje.

De vier grote eurolanden geven in hun plannen aan hoe ze de Europese miljarden willen besteden en welke hervormingen daar tegenover staan. De Italiaanse premier Mario Draghi kreeg dinsdag het fiat van het Italiaans parlement om het herstelplan in te dienen en meer dan 200 miljard euro aan subsidies en goedkope leningen van Europa te vragen.

Frankrijk kiest voor een groen en digitaal herstelplan van 100 miljard euro, waarvan 40 miljard uit de EU-pot. Het aantal forse hervormingen is echter beperkt. Duitsland heeft recht op 25,6 miljard euro aan Europees herstelgeld, maar toont zich weinig inventief in het besteden van de centen.

Niet alle lidstaten zullen hun herstelplan voor de deadline van vrijdagnacht 30 april in. Nederland, het grootste van de kleine eurolanden, mist die deadline bij gebrek aan een nieuwe regering.

Alle 27 lidstaten moeten hun toestemming geven. In Finland wordt dat bijna onmogelijk.

Geen tijd verliezen

Het fluitsignaal van de grote landen markeert het einde van de speeltijd. Vooral Parijs is ongeduldig en waarschuwt de Commissie dat het snel en soepel moet gaan. Le Maire riep de Commissie op de nationale herstelplannen snel te evalueren zodat het geld kan rollen en de groei kan worden aangejaagd.

'We hebben al te veel tijd verloren. We mogen de rol niet lossen nu China en de VS in de wereldwijde race naar herstel volop vooruitgaan', zegt Le Maire. De VS groeien volgens het Internationaal Monetair Fonds dit jaar 6,4 procent, de eurozone 4,4 procent. Europa zou in de tweede helft van 2022 de coronacrisis achter zich kunnen laten, de Verenigde Staten zijn al zover.

Om de EU-miljarden te lenen moeten alle 27 lidstaten hun toestemming geven om de marges op de EU-begroting op te trekken. Finland, dat met een regeringscrisis kampt, heeft daarvoor een bijna onmogelijke tweederdemeerderheid nodig.