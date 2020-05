Parijs en Berlijn hebben plan van 500 miljard

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse kanselier Angela Merkel pleiten samen voor een Europees herstelplan van 500 miljard euro. Die 'eenmalige krachtinspanning' zal als transfer vloeien naar landen en sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis.

Macron en Merkel geven zo een voorzet aan Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen. Zij stelt volgende week een Europese meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar en een tijdelijk herstelfonds voor. De Commissie wil via een verhoging van de marges van de Europese begroting en met garanties van de lidstaten dat geld ophalen op de financiële markten.

Schuldpapier

Merkel en Macron hebben ook overlegd met de Nederlandse en Italiaanse premiers Mark Rutte en Giuseppe Conte. Rutte ligt het meest dwars in de discussie over Europese solidariteit. Conte pleit voor de uitgifte van gezamenlijk schuldpapier, maar voor Merkel is dat in strijd met de Europese verdragen.

De marges van de Europese begroting gebruiken is juridisch een veiliger optie dan gezamenlijke euro-obligaties.

Het Frans-Duitse plan biedt een compromis. De gevraagde dotaties van de lidstaten zijn eenmalig, benadrukt Merkel. De marges van de Europese begroting gebruiken is juridisch een veiliger optie dan gezamenlijke euro-obligaties. Een Frans-Duits akkoord is nog geen Europees vergelijk. 'Maar het is niet onze taak de 27 lidstaten op één lijn te krijgen', aldus Macron.