Parijs wil Vestagers veto van megafusie kunnen terugdraaien

Economisch overleven

Le Maire zei dat hij de regels voor concurrentie in de Europese Unie daarom wil herschrijven. Hij wil dat de Raad, de bijeenkomst van de Europese staatshoofden en regeringsleiders op de Europese toppen, een evocatierecht krijgt als de Commissie belangrijke fusies verbiedt. Hij wil ook een mogelijkheid inbouwen om 'dynamischere' oplossingen goed te keuren. Zo kan een megafusie groen licht krijgen, maar nadien sterk gemonitord worden zodat ze geen monopoliewinsten kan boeken.

De Franse minister riep op meer te investeren in artificiële intelligentie en technologie. Hij noemde dat een kwestie van economisch overleven. 'Het is tijd om wakker te worden', sprak hij. Dinsdag reist hij naar Berlijn om over de kwestie te spreken met de Duitse minister van Economie Peter Altmaier.