Parijs zet grove middelen in tegen gele hesjes

De Franse regering gaat keihard optreden tegen de betogingen van de gele hesjes dit weekend in Frankrijk. In Parijs mogen de betogers niet langer in het centrum van Parijs op de Champs-Elysées of in de buurt van het presidentieel paleis of de Nationale Vergadering komen. Wie dat toch doet, riskeert een boete van 135 euro. 'Er zijn ernstige redenen om te vermoeden dat het geweld en de vernielingen zich opnieuw zullen voordoen bij de aangekondigde bijeenkomsten', verantwoorde de nieuwe baas van de Parijs politie Didier Lallement de beslissing. Zijn voorganger werd begin deze week ontslagen. Ook in Toulouse en Nice zijn demonstraties verboden.