'Parlementariërs snappen onze data niet'

De Britse number crunchers van het Office for National Statistics gaan hun werkloosheidscijfers niet meer op woensdag publiceren . Want dan gaan parlementariërs volgens het ONS zonder voorbereiding en dus cijfers écht te snappen er direct mee aan de haal in ' Prime Minster's Questions ' (PMQ). Dat is sinds 1961 een wekelijkse politieke pantomine, waar de zittende premier een intensief spervuur van vragen voor de kiezen krijgt.

Over dat laatste zijn er gerede twiijfels, los van de vraag of parlementariërs het extra etmaal nuttig zullen gebruiken om zich bij te scholen tot arbeidsmarktspecialisten. Labour-parlementslid Chris Leslie merkt in Financial Times op dat inflatiecijfers voortaan op woensdag - in plaats van dinsdag - vallen. 'Als het er op aankomt een clash met PMQ te vermijden, waarom inflatie op woensdag zetten? Onze koopkracht is een minstens even heet hangijzer als de arbeidsmarkt'.