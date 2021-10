Patstelling over Europese respons op hoge energieprijzen

De Europese ministers van Energie blijven grondig verdeeld over het nut van een hertekening van de energiewetgeving in Europa.

Maandag kantten Nederland, Duitsland, Oostenrijk en zes noordelijke en Baltische landen zich in een gezamenlijke verklaring tegen een aanpassing van de regels op de elektriciteitsmarkt. Maar Spanje legde zijn EU-collega's dinsdag een nieuwe tekst voor: 'Elke extra euro per megawatt voor aardgas leidt tot 2,7 miljard euro extra kosten voor elektriciteit.'

Het wapengekletter leidde tot niets. Volgens Europees commissaris Kadri Simson bevestigen die hoge prijzen vooral dat de omslag naar de goedkopere hernieuwbare energie naar de hoogste versnelling moet. Simson erkende ook dat 'meerdere ministers voor kernenergie pleitten en dat nucleaire energie koolstofarm is'. We bestuderen de potentiële impact op het milieu, bijvoorbeeld van kernafval, nog, zei ze.

De Europese energiemarkt is een van de performantste in de wereld. Ze is niet zaligmakend, maar moet evenmin overboord gegooid worden.

De meeste lidstaten hebben voor deze winter steunmaatregelen genomen voor kwetsbare groepen en bedrijven. Over oplossingen op de middellange termijn is de patstelling compleet. De Nederlandse minister van Energie Stef Blok vindt dat niet erg: 'Je creëert onzekerheid door de werking van de energiemarkt in vraag te stellen.' De Belgisch minister Tinne Van der Straeten (Groen) koos een middenpositie: 'De Europese energiemarkt is een van de performantste in de wereld. Ze is niet zaligmakend, maar moet evenmin overboord gegooid worden.'