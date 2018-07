Philips dreigt met vertrek bij harde brexit

Van Houten noemt zo'n harde brexit, waarbij de Europese Unie en de Britten geen goede afspraken weten te maken over toegang tot elkaars markten een 'serieuze bedreiging voor het concurrentievermogen van onze Britse vestigingen'. Philips heeft zo'n 1.500 werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

Multinationals voeren druk op

Philips is niet het eerste bedrijf dat oproept tot duidelijkheid over de aanstaande brexit en waarschuwt voor de gevolgen van een vechtscheiding. Jaguar Land Rover, Airbus en BMW gingen Philips al voor.

Voor Philips is de harde brexit een van de mogelijkheden waar rekening mee wordt gehouden. 'We moeten plannen maken voor het slechtste scenario.''

Philips heeft onder meer een fabriek waar babyverzorgingsproducten worden gemaakt in Engeland. Als het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van een douane-unie met de Europese Unie, dan gaan de exportkosten van die producten flink omhoog. Sinds de Britten in een referendum voor een brexit kozen, heeft Philips bovendien al te kampen met het beweeglijke Britse pond.

Zelfs als Philips geen producten meer fabriceert in Groot-Brittannië, dan nog blijft het bedrijf actief op de Britse markt. Volgens Van Houten blijft Philips toegewijd aan onze huidige en potentiële klanten' in het land.

Zachte brexit

De Britse premier Theresa May is er intussen wel in geslaagd haar verdeelde regering op een lijn te krijgen over een 'soft brexit'-scenario. Nu moet ze de EU nog overtuigen en een morrende achterban.