Poetin stuurt pensioenhervorming bij

De pensioenleeftijd voor Russische vrouwen stijgt minder sterk. Maar mannen zullen de facto bijna tot hun dood moeten werken.

Vladimir Poetin stuurt zijn pensioenhervorming bij. Dat kondigde de Russische president aan tijdens een zeldzame toespraak op de Russische televisie. Tijdens die lange toespraak verdedigde Poetin de hervorming, maar kondigt hij wel een bijsturing aan.

Vrouwen zien hun pensioenleeftijd minder fors stijgen, van 55 naar 60 jaar. Oorspronkelijk was het de bedoeling de pensioenleeftijd in stappen tot 63 op te trekken.

Voor Russische mannen blijft het plan om de pensioenleeftijd op te trekken van 60 naar 65. Veel pensioen zal de gemiddelde Russische man dan niet genieten: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie lift de gemiddelde levensverwachting voor mannen op 66, voor vrouwen is dat 77.

Poetin - die zelf in oktober 66 wordt - stuurt de hervorming bij na zware straatprotesten en een - zeldzame - knik in de populariteit van de president. Moskou had de pensioenplannen zo stilletjes mogelijk aangekondigd op 14 juni, de dag dat Rusland als gastheer ook het wereldkampioenschap voetbal aftrapte.

De president had zich initieel zo veel mogelijk van de hervormingen proberen distanciëren, maar vergeefs: in juli was stond 'maar' 64 procent van de Russen achter zijn beleid, tegen de min of meer 'klassieke' 80 procent in mei.

Grijs Rusland

Poetin hamert er op dat de hervorming van de al 90 jaar onveranderde pensioenleeftijd noodzakelijk is, gelet op de snel vergrijzende bevolking in Rusland. 'Als we niets doen, ondergraven we op termijn de stabiliteit van de maatschappij en de veiligheid van het land', klonk het.

De president waarschuwde dat zonder pensioenhervorming er een groot gat in de openbare financiën dreigt te vallen. 'Vroeg of laat zouden we onze financiën vernietigen. Ofwel door veel schulden aan te gaan, ofwel massaal geld te drukken, met als resultaat hyperinflatie en een toename van de armoede'.