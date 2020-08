Polen duikt voor het eerst sinds communisme in recessie

De coronapandemie heeft in Polen tot een primeur geleid. Voor het eerst sinds het land het communisme uitzwaaide, is het in een recessie beland.

De coronacrisis laat overal ter wereld diepe sporen na in de economie. Heel wat landen maakten de afgelopen dagen een recordkrimp voor het tweede kwartaal bekend. Ook Polen, de grootste economie van Centraal- en Oost-Europa, incasseerde een stevige pandoering in het voorjaar.

Dat bleek vrijdag uit een rapport van het Poolse bureau voor de statistiek GUS. In de periode april-juni daalde het bruto binnenlands product (bbp) kwartaal op kwartaal met 8,9 procent. Tijdens de eerste drie maanden van 2020 had de Poolse economie kwartaal op kwartaal een tikje van 0,4 procent gekregen.

8,9 procent krimp Pools bbp In de periode april-juni daalde het bruto binnenlands product (bbp) kwartaal op kwartaal met 8,9 procent.

Dat betekent dat het land in een recessie gedoken is. Meteen heeft Polen een primeur beet. Twee kwartalen op rij van negatieve groei was het land nog niet overkomen sinds het afscheid van het communisme nam en dertig jaar geleden de vrijemarkteconomie omarmde.