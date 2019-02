Pond op hoogste peil sinds mei 2017

Toenemende kans op uitstel brexit stuwt pond naar recordhoogte.

Het Britse pond is de afgelopen 24 uur hard gestegen. De reden van de stijging is het nieuws van het persbureau Bloomberg op maandagavond (23u) dat Theresa May een uitstel van de brexit overweegt. Dit melden bronnen rondom de premier. Eerder op maandagavond gaf Jeremy Corbyn (Labour) aan een tweede brexit-referendum te steunen.

Het goede nieuws van de laatste weken over de toenemende kans op een uitstel van de brexit zorgt voor een sterke jaarstart voor het Britse pond. De munt noteert nu tegenover de euro op zijn hoogste punt sinds mei 2017.

Brusselse beurs vaart wel bij hogere pond

De stijging van het pond geeft ook de Brusselse beurs een duwtje in de rug. Een aantal Belgische beursgenoteerde bedrijven haalt een belangrijk deel van zijn omzet in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer het pond stijgt, dan krijgen deze bedrijven meer euro's per pond dat ze verdienen.

Tapijtenfabrikant Balta is een voorbeeld van zo'n bedrijf. In 2017 realiseerde de maker van tapijten meer dan een vijfde van zijn omzet in het Verenigd Koninkrijk.

En ook koekjesmaker Lotus Bakeries verdient een belangrijk deel van haar geld aan de overkant van het kanaal. Voor de koekjesfabrikant is het Verenigd Koninkrijk in het tweede kwartaal van 2018 uitgegroeid tot de belangrijkste markt na België. Meer dan een vijfde van de groepsverkopen wordt in het VK behaald.

Korte of lange verlenging?

Als de Britten de brexit willen uitstellen, dan zullen ze een verlenging van artikel 50 moeten aanvragen. Hiervoor moeten wel alle 28 EU-landen toestemmen, maar volgens commissievoorzitter Jean Claude-Juncker zal dat geen probleem zijn. Het is wel de vraag of er sprake zal zijn van een korte (2-3 maanden) of een lange verlenging (9-12 maanden) van artikel 50. Volgens de economen van ING zitten aan beide opties voor- en nadelen.

Het voordeel van een korte verlenging is dat het politiek makkelijker te verkopen zal zijn. Daarnaast levert een korte verlening niet de vreemde situatie op dat de Britten naar de stembus moeten voor de Europese verkiezingen op 23 mei. Een nadeel is echter dat bedrijven bij een korte verlenging nooit meer dan een paar maanden verwijderd zijn van een harde brexit. Dit is slecht voor het toch al zwakke investeringsklimaat.

Een lange verlenging geeft een meer realistische tijdspanne voor het vinden van een oplossing. Daarnaast kan het de rust bij bedrijven doen terugkeren. Bedrijven zullen dan eerder mensen aannemen en mogelijk meer investeren. Ook de consumentenbestedingen kunnen herstellen, aangezien de arbeidsmarkt erg sterk blijft.

Financiële markten