Poolse jongeren betalen geen inkomstenbelastingen meer

Met de maatregel hoopt de conservatieve regering -26-jarigen sneller te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt en hen te ontmoedigen hun geluk te gaan beproeven in West-Europa.

De 19-jarige Franciszek Filipowski is in zijn nopjes. Hij heeft net zijn eerste job gevonden. Sinds begin augustus is hij aan de slag in een vegetarisch restaurant in de Poolse hoofdstad Warschau. Als hij straks aan het eind van de maand zijn eerste loon krijgt, moet hij daar geen belastingen op betalen.

De conservatieve regering besliste om -26-jarigen vanaf 1 augustus vrij te stellen van een heffing op hun inkomsten. 'De maatregel heeft een dubbel doel', verduidelijkt Leszek Skiba, de Poolse viceminister van Financiën. 'Enerzijds hopen we jongeren sneller te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt, anderzijds pogen we zo de migratie van jongeren naar West-Europa, waar hen gewoonlijk een hoger loon wacht, af te remmen.'

Scepsis

De Poolse regering rekende uit dat een jonge werknemer door de maatregel aan het eind van de maand 18 procent meer loon overhoudt. 'Als Poolse -26-jarigen merken dat de kloof tussen het nettoloon hier en in West-Europa verkleint, kan dat voor hen wel eens een motivatie zijn om toch in Polen te blijven. En wie weet lokken we jongeren die vandaag aan de slag zijn in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk of Ierland wel terug', zegt Skiba.

Het plan is een eerste keer gelanceerd vlak voor de Europese verkiezingen eind mei en het wordt van kracht in de aanloop naar de parlementsverkiezingen dit najaar.

De ploeg van premier Mateusz Morawiecki schat dat zowat 2 miljoen Polen in aanmerking komen voor de belastingvrijstelling. Maar de maatregel stoot bij hen voorlopig vooral op scepsis. 'Het plan is een eerste keer gelanceerd vlak voor de Europese verkiezingen eind mei en het wordt van kracht in de aanloop naar de parlementsverkiezingen dit najaar. Dit ruikt naar populisme en electorale manoeuvres', klinkt het.

De 23-jarige Jan Piotrowski is een van die sceptici. 'Ik verwacht geen grote injectie van cash. Door de maatregel zou ik tussen 100 en 200 zloty (23 en 46 euro) extra verdienen. Dat is niet voldoende om de stijgende huur- en voedingsprijzen te compenseren. Voor dat bedrag ga ik niet afzien van eventuele migratieplannen', zegt hij aan het Franse persbureau AFP.

Zweeds precedent

Ook liberale economen twijfelen aan het nut van de belastingvrijstelling. 'De afschaffing van die taks verandert niet veel voor de economie. Voor een werkgever is niet de inkomstenbelasting van 18 procent het belangrijkst, voor hem wegen de sociale bijdragen van 40 procent zwaar door', zegt Andrzej Sadowski.

Voorstanders van de hervorming verwijzen naar een Zweeds precedent. In 2007 halveerde de centrumrechtse regering de werkgeversbijdragen voor -26-jarigen in een poging hen sneller naar de arbeidsmarkt te doen doorstromen. In 2016 verwees een centrumlinks kabinet het initiatief naar de prullenmand wegens 'inefficiënt'.