Praet: 'Hoger arbeidsaanbod dreigt inflatie te drukken'

De sneller dan verwachte groei van de beroepsbevolking kan de noodzakelijke stijging van de inflatie afremmen, zegt Peter Praet, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank.

Centraal bankiers worstelen al geruime tijd met de vraag waarom de hoge economische groei niet leidt tot een versnelling van de inflatie. Praet signaleert in een interview met het persbureau Reuters dat de Europese Centrale Bank (ECB) misschien een verklaring heeft gevonden.

'We zijn allemaal verrast over de reactie van de arbeidsmarkt op de betere economische toestand', zegt Praet. 'De stijgende participatie van vrouwen en oudere mensen heeft zeker een impact.'

We zijn allemaal verrast over de reactie van de arbeidsmarkt op de betere economische toestand. Peter Praet Hoofdeconoom ECB

Praet bouwt verder op een toespraak van ECB-voorzitter Mario Draghi eerder deze week. Draghi zei dat de sterkere economische groei misschien leidt tot een toename van de potentiële groei. De potentiële groei is de groei die een economie kan volhouden zonder dat de inflatie toeneemt.

De flinke groei van het arbeidsaanbod heeft volgens Praet niet alleen positieve gevolgen, want ze drukt de inflatie die nu al te laag is. 'Als je gelooft dat er meer reservecapaciteit (slack) is op de arbeidsmarkt, dan zal de stijging van de inflatie naar de doelstelling van minder dan maar dicht bij 2 procent langer duren. Als alle andere dingen gelijk blijven, betekent dat een lager inflatiepad.'

Loonmatiging

De inflatie daalde in februari naar een lager dan verwachte 1,1 procent, meldde Eurostat gisteren. Het statistisch bureau van de Europese Unie had twee weken geleden een voorlopig inflatiecijfer van 1,2 procent gepubliceerd.

De snelle groei van het arbeidsaanbod heeft tot gevolg dat de lonen weinig stijgen. De loonkosten per uur stegen in het vierde kwartaal van 2017 met 1,5 procent jaar op jaar, tegenover 1,6 procent in het derde kwartaal. Een snellere stijging van de lonen zou helpen om de inflatie op te krikken.

De ECB is van plan minstens tot en met september voor 30 miljard euro obligaties te blijven kopen om de te lage inflatie omhoog te duwen. De speculatie over wat de ECB daarna zal doen neemt toe. Maar Praet pleit voor voorzichtigheid. 'Ik zou de communicatie over onze plannen (forward guidance) niet te snel veranderen, want dat kan een verkeerd signaal geven over het einde van onze obligatieaankopen.'