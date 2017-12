Proximus-CEO wil ook in Europa sleutelen aan netneutraliteit

Toen vorige week duidelijk werd dat in de VS onder impuls van de Republikeinen de strenge regels rond netneutraliteit zullen sneuvelen, klonk het in politieke kringen dat daarvan in Europa geen sprake kan zijn. Proximus-CEO Dominique Leroy ziet het anders: zij wil dat grootverbruikers als Netflix, Google en Facebook betalen aan de telecomoperatoren.