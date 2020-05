Puzzel voor Europees herstelfonds nog lang niet gelegd

Het beloofde Europees herstelplan dat de factuur voor de coronarecessie draaglijk moet maken dreigt een werk van lange adem te worden. Intussen rekenen sommige lidstaten zich al rijk met gratis miljarden uit Europa.

Op 6 mei zou Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, haar herwerkt voorstel voor een opgehoogde Europese meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar voorleggen. Ze beloofde tegelijk een tijdelijk herstelfonds, dat met minstens 1.000 miljard euro bijeentovert. Het herstelfonds is intussen omgedoopt tot een 'herstelinstrument'. En de publicatiedatum schuift dag na dag op.

Commissievoorzitster von der Leyen heeft te veel beloften rondgestrooid die ze niet kan hardmaken.

EU-bronnen mikken op volgende week, maar von der Leyen liet de fractieleiders in het Europees Parlement weten dat ze niets moeten verwachten voor 20 mei. Ze wil pas haar kaarten op tafel leggen als een compromis in zicht is waarin de lidstaten kunnen meestappen. Maar in het overleg met de lidstaten rijdt de Duitse zich altijd weer vast. Ze heeft te veel beloften rondgestrooid die ze niet kan hardmaken. De inhoud en details van de budgettaire ruimte en de herstelfactuur zijn een moving target geworden.

Subsidies, geen leningen

Wel bekend is de dramatische omvang van de recessie in de Europese Unie: het bruto binnenlands product (bbp) van de 27 lidstaten krimpt dit jaar met gemiddeld 7,4 procent. Economisch herstel is onzeker en ongelijk, waarschuwde de Europese Commissie al. De landen die het hardst getroffen zijn door corona zijn tegelijk de landen waar door slap begrotingswerk de economische marge beperkt is. Ze kijken aan tegen een astronomische overheidsschuld.

Dat maakt duidelijk welke spreidstand nodig is om noord en zuid tevreden te stellen. De Italiaanse minister van Economie Roberto Gualtieri liet maandag in het Italiaanse parlement vallen dat zijn land aanspraak maakt op 100 miljard euro uit het Europees herstelfonds. En dat dat geld voornamelijk in de vorm van subsidies moet komen, en niet van leningen.

Leningen, geen subsidies

Ook de andere landen in het zuiden pleiten voor een grote herstelpot met gratis geld en zo min mogelijk voorwaarden. Er zit een bepaalde logica in: leningen duwen de overheidsschuld van landen als Italië nog een pak hoger. Maar de groep zuinige landen, met Nederland, Oostenrijk en de Scandinavische landen, wil er niet van weten. 'Leningen, geen subsidies' herhalen ze.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel is die mening toegedaan, maar ze houdt zich meestal stil, veilig achter de rug van de Nederlandse premier Mark Rutte. De voorbije week is Merkel nog meer opgeschoven in Hollandse richting. Dat heeft te maken met de juridische bezwaren: kan de Commissie zomaar de begrotingsplafonds ophogen en op grond van die marges zelf zo veel geld ophalen op de financiële markten om andere landen subsidies te verlenen? Dat het Duits Grondwettelijk Hof in Karlsruhe deze week verantwoording vroeg aan de Europese Centrale Bank over haar (oude) opkoopprogramma duwt Merkel nog meer in het defensief.