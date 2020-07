Recessie in Europa dieper en onzekerder dan verwacht

De Europese Commissie verwacht dit jaar een krimp van 8,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) voor de eurozone en 8,8 procent voor België. Het herstel blijft onzeker en ongelijk.

De sombere economische vooruitzichten van de Europese Commissie van twee maanden geleden zijn al achterhaald. De Commissie gaat nu uit van een diepere recessie van 8,3 procent van het bbp voor de 27 EU-lidstaten en 8,7 procent voor de eurozone. Alle landen zullen in 2021 een heropleving kennen (5,8 procent voor de EU, 6,1 procent voor de eurozone), maar die is onvoldoende om de krimp van dit jaar te compenseren.

De krimp in België dit jaar beloopt 8,8 procent om volgend jaar op te veren met 6,5 procent van het bbp. In mei ging de Europese Commissie nog uit van een krimp van 7,2 procent dit jaar en een herstel in 2021 met 6,7 procent. De bijdrage van de export aan de economische groei blijft dit en volgend jaar negatief. De Commissie verwacht ook een forse stijging van de werkloosheid, wat dan weer weegt op het herstel van de consumptie van gezinnen.

-8,8% Economische krimp België stevent dit jaar af op een economische krimp van 8,8 procent van het bbp, voorspelt de Commissie.

De coronacrisis leidt tot verschillen tussen de eurolanden. De krimp van de economie is het grootst in Italië (-11,2 procent), Spanje (-10,9 procent) en Frankrijk (-10,6 procent). Maar de daling van het bbp blijft beperkt tot 6 procent in Malta, 6,2 procent in Luxemburg en 6,3 procent in Finland en Duitsland.

'Het risico van een grotere divergentie was de reden voor het bouwen van een Europees herstelfonds, en dat risico materialiseert zich nu duidelijk', zegt de Europese commissaris voor Economie, Paolo Gentiloni. 'Dit is de grootste daling van het bbp sinds de Tweede Wereldoorlog.' Die onderlinge verschillen zijn voor Gentiloni een bijkomend argument voor een snelle goedkeuring van het Europees herstelfonds. Dat moet 'zowel nieuw vertrouwen als financiering in onze economieën pompen in deze kritieke tijden'.

Dit is de grootste daling van het bbp sinds de Tweede Wereldoorlog. Paolo Gentiloni Europees commissaris voor Economie

De Commissie merkt ook op dat de onzekerheid groot blijft en de cijfers en de rebound nog neerwaarts bijgesteld kunnen worden. De centrale kwestie is de vraag hoe snel de gezondheidscrisis volledig onder controle is.

Inflatie

De zomercijfers van de Europese Commissie beperken zich tot groei en inflatie. De crisis weegt op de prijzen: de inflatie in de eurozone blijft beperkt tot gemiddeld 0,3 procent in 2020 en stijgt in 2021 naar 1,1 procent.