Reynders waarschuwt voor gevaarlijke teddyberen

De voorbije vijf jaar is de strijd tegen gevaarlijke producten op de Europese markt verdubbeld. Vooral speelgoed is - letterlijk - kwetsbaar.

Batterijen die ingeslikt kunnen worden, warmwaterkruiken die brandwonden veroorzaken of pluchen beren die elektrische schokken veroorzaken. Het zijn maar enkele voorbeelden van gevaarlijk speelgoed dat in 2019 van de markt werd gehaald in Europa.

Vorig jaar waren er 2.243 meldingen van gevaarlijke producten in Europa, via het gezamenlijke waarschuwingssysteem. Op basis van die meldingen kunnen lidstaten gevaarlijke producten snel uit de handel halen. Het aantal acties tegen gevaarlijke producten lag in 2019 10 procent hoger dan in 2018. Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders spreekt van een verdubbeling in vijf jaar tijd.

29 % Speelgoed Speelgoed is ook in België het vaakst aangetroffen gevaarlijke product.

Speelgoed blijft, net als de voorbije jaren, de gevaarlijkste categorie met 29 procent van alle meldingen, gevolgd door motorvoertuigen, elektrische toestellen en cosmetica. Ook in België is speelgoed goed voor een kwart van de meldingen. Daarna volgen hobby- en sportuitrusting en vuurwerkartikelen.

Coronacrisis

Meer dan de helft van de gebrekkige producten is afkomstig uit China. Reynders belooft ook een herziening van de twintig jaar oude Europese wetgeving over productveiligheid die niet aangepast is aan digitaal winkelen. Hij heeft met zes onlineplatformen, waaronder Amazon en eBay, een akkoord gesloten om gemelde producten uit de handel te nemen.