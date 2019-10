Rubik-kubus is geen merk meer

De Hongaar Erno Rubik vond in 1974 de 'magische kubus uit', een zeshoekig speeltje met aan elke kant negen vakken die verschoven kunnen worden. De kleuren zijn rood, wit, geel groen, oranje en blauw. De Rubik puzzel was immens populair in de jaren tachtig. de kubus werd in 1999 ook erkend als Europees merk.

In 2006 vroeg de Duitse speelgoedfabrikant Simba Toys de nietigverklaring van het merk. Het Europees Hof van Justitie vernietigde in 2016 reeds de beslissing om de kubus in te schrijven als merk in Europa. De kubus was beschermd omwille van zijn driedimensionale vorm. Maar eigenlijk is het het draaimechanisme dat van de kubus een echte driedimensionale puzzel maakt. Op dergelijke technische oplossing kan wel een patent genomen worden, maar geen pretentie als merk.