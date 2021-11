Rusland doet gasprijs opnieuw even pieken

De gasprijzen gingen maandag in de vroege handel met vijftien procent de hoogte in nadat Rusland gas dat richting Duitsland moest naar Polen heeft gestuurd. De markt is ondertussen weer gekalmeerd.

In Europa zijn de gasfutures maandag in de vroege handel met 15 procent de hoogte ingegaan, na berichten dat Rusland zaterdag geen gas meer doorsuurde naar het Duitse compressiestation in Mallnow. Ondertussen ging almaar meer Russisch gas richting Polen, waarbij het volume maandag nog de hoogte in ging.

De gasmarkt is al het hele jaar bijzonder nerveus door lage voorraden, een grote vraag in Azië en geopolitieke powerplay in Moskou. De voorbije maand kalmeerde de Russische president Vladimir Poetin de markten door extra leveringen aan Europa te beloven. De leveringsstop in Mallnow herinnert aan de Europese kwetsbaarheid mocht Poetin die belofte niet nakomen.

Europa is kwetsbaar als de Russische president Poetin zijn belofte extra gas te leveren aan Europa niet nakomt.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom zei zaterdag dat er niets aan de hand is en dat het voldoende doet om aan de Europese vraag te voldoen. Het vindt dat de gasvolumes die het doorstuurt in verhouding staan tot de noden in Europa.

Diplomaten vrezen dat Rusland de gasleveringen gebruikt om druk te blijven zetten op de Europese Unie om de controversiële gaspijplijn Nord Stream 2 te openen. Die lijn verbindt Rusland rechtstreeks met Duitsland, maar vergroot tegelijk de Russische controle over de Duitse energie-import.

In de namiddaghandel kalmeerde de markt weer en bleef de stijging beperkt tot twee procent.

Diplomatiek conflict

Tegelijk met Duitsland ondervindt ook Spanje leveringsproblemen. Het land heeft geen goede gasconnectie met de rest van de EU en haalt veel gas uit Algerije. Door een diplomatiek conflict tussen Algerije en Marokko, vanwaaruit het gas naar Spanje gaat, is die toevoer dit weekend stilgevallen.