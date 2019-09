Rutte viseert multinationals ten voordele van burgers

Anno 2019 heeft zich in Den Haag een revolte voltrokken. Want in de presentatie van de begroting - die gisteren plaatsvond op Prinsjesdag, de start van het parlementaire jaar - stond de middenklasse centraal. Die gaat er volgend jaar 2,4 procent op vooruit in koopkracht. Dat is een forse verbetering: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde vorige week nog dat de koopkracht in 2018 met een magere 0,3 procent was gestegen.