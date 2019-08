Salvini: 'Begrotingstekort Italië zakt niet in 2020'

De Italiaanse vicepremier belooft voor september duidelijkheid over het voortbestaan van de coalitie van zijn uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging.

Europa maakt zich best op voor een nieuw potje armworstelen met Italië. Die boodschap liet Matteo Salvini dinsdag doorschemeren tijdens een ontmoeting met de pers in Rome.

De Italiaanse vicepremier is niet van plan om te streven naar een begrotingstekort onder de grens van 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bij de opmaak van het begrotingswerk voor 2020. 'Als we de Italianen een extra spaarcentje willen geven, kunnen we het deficit niet onder 2 procent laten zakken', klonk het.

Belastingverlaging

Sinds de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging in juni vorig jaar een verstandshuwelijk sloten, streeft Salvini naar een gevoelige verlaging van de belastingen. Maar zonder veel succes voorlopig.

Of deze regering in het zadel blijft, zal tegen september of vroeger duidelijk zijn. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Tot frustratie van de Lega-leider. 'Als we de economie een duwtje in de rug willen geven en de belastingen aanzienlijk willen laten zakken, kan het begrotingstekort echt niet zakken', benadrukte de vicepremier.

Dit jaar streeft Rome, onder zware druk van de Europese Commissie, naar een deficit van maximum 2,04 procent. Volgens de Europese begrotingsregels moet dat tekort in 2020 verder dalen.

Vervroegde verkiezingen

De hamvraag luidt of de huidige regering de begroting voor 2020 zal opmaken. Want de Lega en de Vijfsterrenbeweging leven al maanden op gespannen voet. Het gonst dan ook al een tijdje van de geruchten over vervroegde verkiezingen.

Als we de economie een duwtje in de rug willen geven en de belastingen willen verlagen, kan het begrotingstekort echt niet zakken onder 2 procent van het bbp. Matteo Salvini Italiaanse vicepremier

Salvini staat vooral in eigen rangen ook heel erg onder druk om de stekker te trekken uit het huidige regeringsexperiment. De Lega heeft de wind in de zeilen. Bij de Europese verkiezingen eind mei was de partij de onbetwiste winnaar. En ook in de peilingen ligt ze ruim op kop.

De Lega zou meer dan een derde van de kiezers weten te verleiden bij vervroegde verkiezingen terwijl de Vijfsterrenbeweging rond 17 procent schommelt. Bij de vorige parlementsverkiezingen, in maart 2018, waren de krachtsverhoudingen net omgekeerd.

Brexit

'Of deze regering in het zadel blijft, zal tegen september of vroeger duidelijk zijn', gaf Salvini de pers dinsdag nog mee. Hij gaf nog mee dat de verwezenlijking van een grote belastinghervorming voor hem een breekpunt vormt.

Vervroegde verkiezingen in de derde economie van de eurozone kan Europa missen als kiespijn. Het heeft al meer dan genoeg hoofdbrekens aan de brexit. Dat dossier moet tegen 31 oktober afgehandeld zijn.