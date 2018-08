Soudal stopt leveringen in Turkije

'We zitten daar in een echte crisissituatie', zegt Dirk Coorevits, CEO van Soudal. Het Turnhoutse bedrijf produceert lijmen en stopverf in Turkije.

Soudal heeft de levering van lijmen en stopverf beëindigd in Turkije. 'Toen we gisteren hoorden dat de Turkse lira was gezakt, hebben we beslist niet meer te leveren. Want we kunnen niet meer verkopen aan dezelfde prijs. De prijzen moeten eerst opnieuw worden onderhandeld.', zegt Dirk Coorevits, CEO van Soudal.

Hij gaat er overigens van uit dat er veel minder bestellingen zullen binnenkomen. 'Want iedereen heeft het nu lastig in Turkije.'

Coorevits benadrukt nog dat Turkije is en belangrijk land is voor Soudal. De producent van lijmen, mastieken en schuimen haalt 90 procent van zijn inkomsten uit het buitenland. Soudal heeft een fabriek met een vijftigtal werknemers in Turkije, goed voor een omzet van zo'n 25 miljoen euro. De Kempense onderneming boekte vorig jaar in zijn totaliteit een omzet van 755 miljoen euro.

‘De problemen zijn trouwens niet van gisteren. Het zit al een tijdje structureel niet goed in Turkije door de oververhitting van de economie. De betalingstermijnen zijn lang, waardoor we met heel wat uitstaande saldi staan. We gaan die nu eerst zoveel mogelijk proberen te reduceren en onze risico’s proberen te verminderen. We zullen het dan opnieuw bekijken en pas dan ook zullen we nieuwe leveringen aanvaarden.’

Lokale leningen

'We zitten ook met lokale leningen in Turkse lira. Met een rente van meer dan 20 procent, die waarschijnlijk nog zal opspringen. We gaan uit van misschien wel meer dan 25 procent rente.' En: 'De fabriek die we daar hebben kan nu wel goedkoper draaien, maar dat is maar een klein voordeel uiteindelijk en het compenseert de problemen niet.'