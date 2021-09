Spaans noodplan moet energiekosten drukken

De exploderende energieprijzen, die almaar meer Belgische consumenten en bedrijven zorgen baren, leiden ook in Spanje tot grote onrust en protest. De Spaanse elektriciteitsprijs was vorig jaar al de hoogste in de Europese Unie, na die in Duitsland, Denemarken, België en Ierland. Volgens de consumentenfederatie Facua is de Spaanse factuur de voorbije twaalf maanden nog eens met 62 procent gestegen, tot gemiddeld 108 euro per maand.