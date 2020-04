Spanje en Italië: 'Europees project is in gevaar'

'De Europese Unie is in gevaar, als we niet solidair zijn': Spaans premier Pedro Sánchez, donderdag in het Spaans parlement. 'Als we deze kans niet grijpen om het Europees project nieuw leven in te blazen, is het risico op faling groot': Italiaans premier Giuseppe Conte in een interview met de Romeinse correspondent van de Britse zender BBC.