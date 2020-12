Spanningen met gestrande truckers lopen op in Dover

In Dover is zeker een vrachtwagenchauffeur gearresteerd na clashes met de politie. Zelfs nu Frankrijk zijn grenzen weer opent, dreigt het nog dagen te duren voor de coronafiles opgelost zijn.

De spanning in de Britse haven van Dover loopt op. Boze vrachtwagenchauffeurs begonnen woensdagochtend luidkeels te fluiten en claxonneren en keerden zich ook fysiek tegen de politie. Een man is opgepakt.

Dinsdagnacht kondigde Parijs wel aan dat Britse vrachtverkeer vanaf vandaag weer toegelaten is , maar enkel als de truckers die de overtocht maken een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Het Verenigd Koninkrijk tracht dat nu met spoed uit te voeren in Dover en ommelanden, maar de Britse regering erkent dat dit nieuwe vertragingen zal opleveren en dat het nog dagen kan duren voor de monsterfiles in het graafschap Kent opgelost zijn.

Geen kerst, geen eten, geen sanitair

De gestrande Europese vrachtwagenchauffeurs dreigen zo geen kerstmis in hun thuisland te kunnen vieren. En klagen na drie dagen steen en been over het complete gebrek aan Britse hulp. 'Ze geven ons geen eten, geen drinken, er zijn geen sanitaire voorzieningen, ze geven ons niets', zei een Spaanse trucker. 'De situatie is eigenlijk inhumaan, dus vragen we om een oplossing.'