‘Succes eurozone op lange termijn niet gegarandeerd'

Bijna 20 jaar na de geboorte van de euro blijft de monetaire unie kwetsbaar. Hervormingen zijn nodig om de toekomst van de eurozone veilig te stellen. Dat bleek op een conferentie van de Europese Centrale Bank.

Naar aanleiding van de pensionering van haar ondervoorzitter Vitor Constancio organiseerde de Europese Centrale Bank (ECB) de voorbije dagen een conferentie over de toekomst van centraal bankieren. De focus was niet het huidige monetaire beleid en de te lage inflatie. De ECB vroeg academici om hun licht te laten schijnen op de uitdagingen op de lange termijn.

Kwetsbare eurozone

‘De grote eurozone met een noordelijke kern en Club Med-landen is nog steeds geen optimale muntzone’, zei professor Barry Eichengreen (University of California in Berkeley). ‘Ze blijft worstelen met asymmetrische schokken.’ Dat zijn schokken die sommige lidstaten veel meer treffen dan andere. De eurocrisis was zo’n schok.

De financiële markten viseren landen die worstelen met een zware recessie na een periode van euforie. Dit probleem zal opnieuw opduiken bij een nieuwe recessie. Paul De Grauwe London School of Economics

Paul De Grauwe (London School of Economics) merkte op dat de crisis in Ierland en Spanje niet te wijten was aan een laks begrotingsbeleid. De oorzaak was een forse stijging van de privéschuld na de sterke rentedaling bij de invoering van de euro. ‘De financiële markten viseren landen die worstelen met een zware recessie na een periode van euforie. Dit probleem zal opnieuw opduiken bij een nieuwe recessie.’

Een optimale monetaire unie, zoals de VS, vangt asymmetrische schokken op met arbeidsmobiliteit en een gemeenschappelijke begroting. Werkzoekenden verhuizen naar regio’s met lage werkloosheid en de federale begroting ondersteunt zwakke regio’s.

'Existentiële bedreigingen'

Die aanpassingsmechanismen werken niet of onvoldoende in de eurozone. Daardoor blijft de eurozone kwetsbaar. ‘Er zijn nog steeds existentiële bedreigingen’, waarschuwde Constancio in zijn slottoespraak. De Grauwe zat op dezelfde golflengte. ‘Het langetermijnsucces van de eurozone is niet gegarandeerd.’

Er liggen veel voorstellen op tafel om de zwaktes van de eurozone aan te pakken. De Grauwe pleitte voor een begrotingsunie en een politieke unie. Maar landen als Nederland zijn niet bereid de Europese begroting sterk te verhogen. Ze vrezen dat ze dan meer moeten bijdragen. Het voorstel van Constancio voor de oprichting van een stabilisatiefonds gaat minder ver.

Constancio drong onder meer aan op een voltooiing van de bankenunie. Een Europese depositogarantie vormt het sluitstuk van zo’n unie. Maar Duitsland verzet zich daartegen. Het is bang dat de Duitse spaarders en banken zullen opdraaien voor de problemen van de Italiaanse banken.

Inflatiedoelstelling

‘De grootste uitdaging voor de centrale banken in de komende jaren is een evaluatie van de inflatiedoelstelling’, zei Benjamin Friedman (Harvard University).

De doelstelling van 2 procent inflatie is arbitrair. benjamin friedman hoogleraar harvard university

‘De doelstelling van 2 procent inflatie die de meeste centrale banken hanteren is arbitrair. De centrale banken ondermijnen het vertrouwen in het monetair beleid omdat ze hun doelstelling niet halen. In de VS is de inflatie al negen jaar lager dan de doelstelling. Ik vind een inflatie van minder dan 2 procent geen probleem. De centrale banken zijn minder dan vroeger in staat de inflatiedoelstelling te halen omdat de impact van een verandering van de werkloosheid op de inflatie is gedaald.’

Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds, pleitte enkele jaren geleden voor een inflatiedoelstelling van 4 procent. De voorstanders zeggen dat een hoger inflatiedoel centrale banken meer armslag geeft om de economische activiteit te ondersteunen.

Nieuw geldstelsel

Slechts een spreker verwees naar de opmars van digitale munten, zoals de bitcoin. Peter Bofinger (universiteit van Würzburg) ziet weinig potentieel voor cryptomunten. ‘Ze hebben geen intrinsieke waarde, er is een risico dat ze imploderen, ze zijn geen wettelijk betaalmiddel en de transactiekosten zijn hoog.’

Cryptomunten hebben geen intrinsieke waarde, er is een risico dat ze imploderen. Peter Bofinger Universiteit van Würzburg

Verscheidene deelnemers kijken met belangstelling uit naar het Zwitserse referendum van 10 juni over de invoering van Vollgeld of ‘soeverein geld’. De initiatiefnemers willen banken verbieden nog geld te creëren via kredietverlening. Als alleen de centrale bank nog geld mag creëren, verdwijnen de risico’s van een run op de bank en kredietzeepbellen, zeggen voorstanders.

Autonomie centrale bank

Charles Goodhart (London School of Economics en ex-Bank of England) verwacht druk op de onafhankelijkheid van de centrale banken. ‘De jongste decennia waren de centraal bankiers de beste vrienden van de regeringen, omdat ze de rente fors hebben verlaagd. Maar de centrale banken starten nu een normalisering van hun monetair beleid. Hoe zullen politici reageren?’