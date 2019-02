Toekomstige ECB-hoofdeconoom hint op monetaire versoepeling

In december raamde de centrale bank de groei van de eurozone op 1,7 procent voor 2019 en de inflatie op 1,6 procent. Die cijfers worden dus waarschijnlijk naar beneden bijgesteld in de prognose van maart.

Dat de ECB in haar groeivooruitzichten wil knippen, is niet heel verrassend. Eerder sneed de Europese Commissie al in haar vooruitzichten voor de Europese economie. Ze verlaagde de groeiprognose van 1,9 naar 1,3 procent voor 2019. Hoewel de binnenlandse vraag in de meeste eurolanden op peil blijft door een relatief sterke arbeidsmarkt, heeft de Europese economie last van de wereldwijde groeivertraging en de verslechtering van de internationale handel.

Ook andere indicatoren wijzen op een verslechtering van het economische klimaat in de eurozone. Zo wezen de definitieve cijfers van de Europese Purchasing Managers' Index over januari al uit dat de groei in de muntunie op het laagste punt in vijf jaar staat. En ook de cijfers over de industriële productie waren niet om over naar huis te schrijven.