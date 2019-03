Topeconomen halveren Duitse groeiverwachting

Na onder meer de Duitse regering zelf, zet nu ook de befaamde Duitse Raad van Wijzen - vijf topeconomen bij onze oosterburen - het mes in de groeiverwachtingen voor de Duitse economie. De raad, formeel de Sachverständigenrat, werd in 1963 bij wet in het leven geroepen en geldt als een van de belangrijkste economische adviseurs van de Duitse politiek.

In zijn dinsdag vrijgegeven rapport halveert de raad zelfs bijna zijn prognose voor dit jaar, van 1,5 procent groei naar nog slechts 0,8 procent. Dat is pessimistischer dan de 1 procent die de Duitse regering verwacht (tegen 1,4 procent tevoren), maar minder erg dan de 0,5 procent van het gezaghebbende IWH-Institut.

Recessie

'De hoogconjunctuur van de Duitse economie is voorbij', zei voorzitter Christoph Schmidt van de raad. De wijzen noemen de risico's voor de economie bij onze oosterburen, die ook erg belangrijk is voor de Belgische, zelfs 'zeer hoog' en waarschuwen met het oog op de brexit en mogelijke handelsproblemen zelfs voor een forse daling. 'In het licht van de al haperende economische dynamiek in de wereld heeft een spiraal van protectionistische maatregelen het potentieel de Duitse economie in een recessie te laten afglijden.'