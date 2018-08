Trump bezwaart Turkije met extra importheffingen

Amerikaanse predikant

De betrekkingen tussen de twee landen bekoelden de voorbije dagen in sneltreinvaart. Centraal in de crisis staat een Amerikaanse predikant , Andrew Brunson. De Turkse autoriteiten arresteerden hem in oktober 2016. Ze beschuldigden hem van terrorisme en spionage .

Lira en rente

Turkse centrale bank

Behalve over het conflict met de VS zijn er bij beleggers ook zorgen over de invloed die president Recep Tayyip Erdogan heeft op het beleid van de Turkse centrale bank. Erdogan is een tegenstander van het verhogen van de rente en benoemde onlangs zijn schoonzoon Berat Albayrak tot minister van Financiën.