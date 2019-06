Trump spiegelt VK 'fenomenale' handelsdeal voor na brexit

De brexit kan de economische relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten alleen maar verbeteren, voorspelt Amerikaans president Donald Trump. 'We gaan een fenomenale deal sluiten die onze handel een boost gaat geven.'

Nadat Donald Trump en zijn familie maandag met de nodige egards ontvangen waren door de Britse koninklijke familie, eiste het handelsthema de aandacht op van de Amerikaanse president op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Hij ging in Londen niet alleen in gesprek met Britse en Amerikaanse bedrijfsleiders. Ook tijdens een ontmoeting met de afscheidnemende Britse premier Theresa May stonden de economische relaties tussen de bondgenoten hoog op de agenda.

Belangrijkste handelspartner

Dat is geen verrassing. Na de Europese Unie zijn de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner van de Britten. Aan de bilaterale handel hing vorig jaar een prijskaartje van 262 miljard dollar terwijl het investeringsbedrag opliep tot 1.000 miljard dollar. En in elk land zijn honderdduizenden mensen werknemer van een bedrijf uit het andere land.

Zodra de brexit achter de rug is, gaan we een fenomenale deal sluiten die onze handel gaat verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Donald Trump Amerikaanse president

Trump staat te popelen om die handelsbetrekkingen nog inniger te maken zodra de Britse scheiding van de Europese Unie officieel een feit is. Dan is het Verenigd Koninkrijk niet langer gebonden door de Europese regels om zijn handelsrelaties met derde landen te regelen.

'Zodra de brexit achter de rug is, gaan we een fenomenale deal sluiten die onze handel gaat verdubbelen of zelfs verdrievoudigen', voorspelde de Amerikaanse president dinsdag tijdens een persconferentie met May. De Britse politica gaf aan eveneens te dromen van een 'ambitieus handelsakkoord dat onze economische relaties zal verbreden en verdiepen'.

Eisenbundel VS

De kans dat zo'n overeenkomst snel op tafel ligt, lijkt evenwel klein. Niet alleen sleept het Britse vertrek uit de EU langer aan dan gepland. Een deel van de Amerikaanse eisenbundel lijkt ook op een koude steen te zullen vallen in het VK.

De normen voor landbouwproducten en de toegang van Amerikaanse bedrijven tot de NHS zijn de meest controversiële elementen van een handelsdeal. Jeremy Hunt Britse minister van Buitenlandse Zaken

'Bij de onderhandelingen over een handelsdeal moet alles op tafel liggen', zei Trump dinsdag aan de zijde van May. Zo streeft Washington naar een verlaging of een eliminatie van de Britse invoertarieven voor Amerikaanse landbouwproducten. Het VK is evenwel beducht dat genetisch gewijzigde gewassen en diereneten met antibiotica de Britse markt zullen overspoelen.

Daarnaast hopen de Amerikanen te kunnen inbreken in de National Health Service (NHS), het Britse openbare gezondheidszorgstelsel. Dat vooruitzicht doet heel wat Britten nu al huiveren. Onder hen is Jeremy Hunt, de Britse minister van Buitenlandse Zaken die kandidaat is om May op te volgen als premier. 'De normen voor landbouwproducten en de toegang van Amerikaanse bedrijven tot de NHS zijn de meest controversiële elementen van een handelsdeal.'

Negatieve kracht

Trump stak dinsdag niet onder stoelen of banken dat hij na het vertrek van May het liefst zaken blijft doen met een Conservatief. 'Ik ken Boris Johnson en Jeremy Hunt. Zij bevallen me wel', stelde de Amerikaanse president. Voor Labour-leider Jeremy Corbyn heeft hij minder sympathie. 'Hij is een negatieve kracht. Hij heeft kritiek op mij geleverd en ik hou niet van critici.'