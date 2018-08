Turkse langetermijnrente stijgt boven 20 procent

De lira zet dan weer zijn val voort. Analisten vrezen dat noodmaatregelen nodig zijn, zoals een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) of een controle op kapitaal. Vanuit de regering of de centrale bank bleef het dinsdagnamiddag nog stil.

Bedrijven

De forse koersdaling is ook slecht nieuws voor de Turkse bedrijven die geleend hebben in buitenlandse valuta. Hun terugbetalingscapaciteit wordt nu sterk op de proef gesteld. Volgens het persbureau Bloomberg, dat zich baseert op gegevens van de nationale bank, heeft de Turkse bedrijfswereld voor 337 miljard dollar aan buitenlandse leningen uitstaan.

Sancties

De financiële markten zijn nerveus over Turkije door de toenemende spanningen tussen Ankara en Washington. De Verenigde Staten vaardigden vorige week nieuwe sancties uit tegen Turkije, wegens de arrestatie van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson in 2016. Die zit sindsdien in een Turkse cel op beschuldiging van 'terrorisme' en 'spionage'. Afgelopen weekend riposteerde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de Amerikaanse sancties door de bezittingen te bevriezen van de Amerikaanse ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. Erdogan meent dat zijn land het slachtoffer is van 'een handelsoorlog'.