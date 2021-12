Turkse lira maakt grootste bokkensprong sinds 1983

De Turkse president Erdogan zweert officieel bij zijn lagerentebeleid, maar lijkt tegelijk via een staatsgarantie op spaargeld 'langs de achterdeur' een renteverhoging door te voeren.

Zelfs naar de normen van de Turkse lira was maandag een knotsgekke dag. Tegenover de euro verzwakte de lira eerst meer dan 10 procent tot een diepterecord van 20,75 per euro - een onwaarschijnlijke 55 procent goedkoper dan begin 2021.

Om dan in New York bij een dunne kersthandel plots zo'n kwart te herstellen tot 14 per euro, de grootste bokkensprong sinds 1983. De lira stabiliseert nu enigszins rond 15,3 per euro, nog altijd 40 procent onder het peil van Nieuwjaar.

De initiële tuimelperte kwam er nadat president Recep Tayyip Erdogan zich zondagavond op de televisie nog eens achter zijn controversiële lagerentebeleid schaarde, dat hij als 'zijn plicht als moslim' omschreef. Alle critici van de monetaire kamikaze, die in een vicieuze cirkel van een tuimelende lira en oplopende inflatie de 84 miljoen Turken zienderogen verarmt, zijn intussen ontslagen.

Het latere spectaculaire herstel met grootste bokkensprong sinds 1983 kwam er opnieuw na een toespraak van Erdogan. Dit keer kondigde de president maatregelen aan om de 'dollarisering' van de economie - waarbij steeds meer Turken proberen hun spaartegoeden in lira om te zetten in dollar of euro - tegen te gaan.

Meest opvallend: er komt een soort 'depositogarantie' waarbij houders van tegoeden in lira gecompenseerd worden als het wisselkoersverlies tegenover buitenlandse munten groter is dan de aangeboden spaarrente.

Het is niet duidelijk hoe de overheid die compensatie precies zal doorvoeren. Maar Gregg Carlstrom, de correspondent van weekblad The Economist in het Midden-Oosten, merkt op dat de depositogarantie neerkomt op een renteverhoging via de achterdeur, op kosten van de Turkse schatkist die het wisselrisico op zich neemt.

'Vanaf nu zal niemand nog zijn tegoeden uit lira naar vreemde munten moeten overzetten uit vrees voor wisselkoersen', belooft Erdogan.

De aankondiging lijkt alleszins een signaal dat de extreme val van de lira beleidsmakers in Ankara zorgen baart. In 2023 zijn er verkiezingen gepland in Turkije en dus kan Erdogan in 2022 een zware economische crisis als gevolg van een geïmplodeerde munt politiek duur te staan komen.