Turkse minister van Financiën stapt op

De laatste stem van de 'economische orthodoxie' in Ankara wordt vervangen door een voorstander van de 'lage inflatie via lage rente' doctrine van president Erdogan.

Elvan genoot het vertrouwen van het Turks bedrijfsleven en stond bij buitenlandse waarnemers te boek als zowat de laatste pleitbezorger van de economische 'orthodoxie' in Ankara, met pleidooien om via renteverhogingen de galopperende inflatie en gelijktijdig imploderende wisselkoers te bestrijden.

In een poging de vrije val van de munt af te remmen kwam de centrale bank woensdag tussen met steuninterventies. Dat bleek in het recente verleden vooral een recept om de buitenlandse reserves van Turkije zonder veel tastbaar resultaat in snel tempo er door te jagen.

Die slinkende reserves leidden in november 2020 tot het ontslag van Berat Albayrak, de architect van de wisselmarktinterventies en schoonzoon van Erdogan. Nebati wordt gezien als een vertrouweling van Albayrak. Toen de twee in augustus samen lunchten, werd die foto breed uitgesmeerd in de Turkse media. De exit van de economische orthodoxie in Ankara lijkt zo samen te vallen met de rentree van Albayrak.