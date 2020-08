Tweede golf doet herstel Europese economie sputteren

Na de sterke heropleving in juli worstelt de eurozone in augustus met een sterke groeivertraging. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau IHS Markit bij 5.000 bedrijven.

De PMI-indicator zakt in augustus met 3,3 punten naar 51,6 punten, omdat de groei van de dienstensector fors vertraagt. Economen hadden een lichte stijging van de indicator naar 55 punten voorspeld. Een score boven 50 punten wijst op een toename van de activiteit in de privésector, en omgekeerd. In de industrie versnelde de groei naar het hoogste peil in twee jaar.

Horeca en toerisme

De groeivertraging in Frankrijk is meer uitgesproken dan in Duitsland. IHS Markit merkt op dat de economische activiteit in de twee grootste economieën van de eurozone blijft stijgen, maar daalt in de rest van de monetaire unie. Het publiceert geen aparte cijfers voor België.