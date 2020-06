Unilever kiest voor volledig Britse structuur

Het consumentengoederenconcern Unilever geeft zijn dubbele Brits-Nederlandse structuur op en wordt op papier volledig Brits. De beslissing is een klap voor de Nederlandse premier Mark Rutte.

Unilever , het bedrijf achter merken als Knorr, Zwitsal en Dove, was al langer aan het bekijken hoe het de bedrijfsstructuur kan vereenvoudigen. Het levens- en wasmiddelenconcern had sinds 1930 een dubbele nationaliteit, toen de Nederlandse Margarine Unie fuseerde met de Britse zeepfabrikant Lever Brothers.

De kwestie van een vereenvoudigde structuur lag bij Unilever op tafel sinds de overnamepoging van Kraft Heinz in 2017. In maart 2018 kondigde Unilever aan te kiezen voor een enkelvoudige structuur als Nederlandse NV. Dat plan werd door een groot deel van de aandeelhouders afgeschoten.

Nu kiest het bedrijf voor een Brits statuut. De aandeelhouders van Unilever krijgen in ruil voor een Nederlands aandeel een Brits aandeel. Het bedrijf behoudt zijn beursnoteringen in Amsterdam en Londen. Unilever denkt zijn positie in de AEX, de hoofdindex in Amsterdam, te kunnen behouden naast een plek in de Londense FTSE 100.

Hoofdkantoor

De beslissing is een tegenslag voor de Nederlandse premier Mark Rutte, die voor hij de politiek instapte voor Unilever werkte. De liberale voorman heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te halen.

15% Dividendbelasting Om Unilever te overtuigen voor een Nederlands statuut te kiezen, probeerde premier Mark Rutte in 2018 de dividendbelasting van 15 procent af te schaffen.

Rutte kwam onder andere drie jaar geleden met het voorstel de dividendbelasting van 15 procent af te schaffen. Volgens de oppositie was het plan op maat geschreven van Unilever, dat toen een verhuizing naar Rotterdam overwoog. Later bleek dat het concern, samen met andere, zwaar had gelobbyd voor de afschaffing.

Rutte hield altijd vol dat er van beïnvloeding geen sprake was. 'Deze maatregel hebben we niet voor één bedrijf genomen', zei hij in 2018. Maar nadat de aandeelhouders een Nederlands statuut voor Unilever hadden verworpen, duurde het niet lang voor de afschaffing van de dividendbelasting werd afgevoerd.

Afscheid nemen

De Nederlandse staat loopt naar schatting 200 miljoen euro per jaar mis door het besluit van Unilever om afscheid te nemen van de Brits-Nederlandse structuur. Dat komt omdat de 'Nederlandse aandelen' verdwijnen en dus ook de dividendbelasting daarop.

Unilever bracht de regering-Rutte half mei op de hoogte van zijn plan een Brits bedrijf te worden, zei de Nederlandse minister van Economische Zaken Eric Wiebes. Sindsdien is het kabinet 'intensief in gesprek' met het bedrijf om de Nederlandse activiteiten te redden.