VK verbiedt nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2030'

De Britse premier Boris Johnson zal het verbod volgende week aankondigen, melden de BBC en zakenkrant Financial Times.

Het Verenigd Koninkrijk wil vijf jaar vroeger dan gepland de verkoop van nieuwe benzine- en dieselwagens verbieden. Johnson vervroegde in februari de datum van 2040 naar 2035, maar zal volgende week in een toespraak over het milieubeleid de datum nog eens met vijf jaar vervroegen.