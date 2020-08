VS drijven handelsdispuut met Europa voorlopig niet op de spits

De VS gaan vanaf 1 september de import van enkele Duitse en Franse producten zwaarder belasten. De actie past in het dispuut over luchtvaartsubsidies. Europa stelt enigszins opgelucht vast dat Washington het conflict niet op de spits drijft.

De Verenigde Staten en de Europese Unie kibbelen al 16 jaar over illegale overheidssubsidies voor het Europese Airbus en de Amerikaanse aartsrivaal Boeing. Ze trokken uiteindelijk naar de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om hun geschil te beslechten.

Die sprak in oktober 2019 een eerste oordeel uit. Ze gaf de VS de toelating invoerheffingen ter waarde van 7,5 miljard dollar te heffen op Europese goederen als vergelding voor de illegale steun die Europa Airbus gaf.

Enkele dagen later trok Washington de invoerheffingen op bijvoorbeeld vliegtuigen en vliegtuigonderdelen, zuivelproducten, fruit, mosselen en olijfolie uit Europa op. Ook Belgische producten vielen onder de strafmaatregelen.

Zwarte lijst

Om de zes maanden leggen de Amerikanen de 'zwarte lijst' onder de loep. Sommige producten verdwijnen tijdens die herziening van de sanctielijst, terwijl andere erop verschijnen. Of de VS trekken de invoertarieven op bepaalde producten op. Dat deden ze in maart dit jaar. De heffing op producten van Airbus steeg toen van 10 naar 15 procent.

De Europese Unie en haar lidstaten hebben nog altijd niet de nodige stappen gedaan om zich helemaal te schikken naar de uitspraak van de WHO. Robert Lighthizer Amerikaans handelsgezant

De afgelopen weken deed Washington een nieuwe evaluatie. De uitkomst raakte in de nacht van woensdag op donderdag bekend. 'De Europese Unie en haar lidstaten hebben nog altijd niet de nodige stappen gedaan om zich helemaal te schikken naar de uitspraak van de WHO', stelde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer.

Daarom blijven de invoerheffingen op vliegtuigen en vliegtuigonderdelen van Airbus behouden. Ook het tarief van 25 procent op onder meer bepaalde soorten voedsel, verschillende wijnen en sterkedrank uit Europa blijft van kracht. Enkele goederen uit Griekenland en het Verenigd Koninkrijk verdwijnen wel van de sanctielijst. In de plaats komen producten uit Duitsland en Frankrijk.

Europese Commissie

De Amerikaanse beslissing wekt bij de Europese Commissie wellicht gemengde gevoelens op. Die had de afgelopen tijd flink wat inspanningen geleverd om een uitweg te zoeken uit het dispuut. Maar die konden een verlenging van het sanctieregime niet voorkomen.

Als een langetermijnoplossing voor het dispuut er niet snel komt, moet de EU vergeldingsmaatregelen in de steigers zetten en hard en als één blok reageren. Bruno Le Maire Franse minister van Financiën

Tegelijkertijd slaakt Brussel een zucht van verlichting. De schade had groter kunnen zijn. Eind juni hadden de VS met 3,1 miljard dollar extra importtaksen geschermd. Ze dreigden onder meer met tarieven van 100 procent of taksen op alcoholvrij bier, ook uit België.

'Door de invoerheffingen niet te verhogen hebben de VS geopteerd het geschil niet op de spits te drijven', stelde een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag. 'Die terughoudendheid kan de weg effenen voor een ruimer akkoord om een eind te maken aan dit al zo lang aanslepende dispuut.'

Boeing

Ook Lighthizer gaf aan bereid te zijn het overleg over een langetermijnoplossing te hervatten. De VS hebben baat bij een afronding van het dossier. Als alles volgens planning verloopt, oordeelt de Wereldhandelsorganisatie in september of oktober of Europa ook strafmaatregelen mag nemen tegen de VS vanwege hun illegale steun aan Boeing. Zulke sancties kunnen de Amerikanen missen nu hun economie al zwaar lijdt onder de coronacrisis.