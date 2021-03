VS en EU drukken op pauzeknop in handelsoorlog

Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren in het jarenlang aanslepende conflict tussen de VS en de EU over de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Door de invoertarieven vier maanden op te schorten hopen beide landen tijd te kopen om het geschil op te lossen.

Het geschil is een van de oudste in de geschiedenis van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en sleept al sinds 2004 aan. De VS en de EU beschuldigen elkaar van illegale staatssteun aan hun eigen luchtvaartindustrie en gebruiken invoerheffingen als wapen in die handelsoorlog. De WHO gaf de VS in oktober 2019 groen licht om als sanctie voor 7,5 miljard dollar taksen te heffen op Europese producten. Een jaar later mocht de EU voor 4 miljard dollar aan tarieven invoeren voor Amerikaanse export.