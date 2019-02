VS heeft 90 dagen om handelsoorlog met EU te ontketenen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een rapport ontvangen over de nationale dreiging die uit gaat van de Europese auto-import en heeft nu 90 dagen om douanetarieven op te leggen.

In Washington is dit weekend de klok beginnen tikken voor wat een ernstige handelsoorlog tussen de VS en Europa kan worden: Amerikaanse invoerheffingen van 25 procent op Europese auto's.

Het Department of Commerce heeft namelijk een rapport klaar dat in kaart brengt of de import van Europese auto's in de VS een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid in de Verenigde Staten. Wat in het rapport staat is niet duidelijk, maar de Amerikaanse overheid bevestigde zondag dat het is overgemaakt aan de president.

Dat betekent dat Trump nu negentig dagen heeft om te beslissen of hij douanetarieven invoert op Europese auto's. De voorbije jaren maakte hij duidelijk dat hij geen Mercedessen op Fifth Avenue in New York wil zien rijden.

De Europese Commissie liet bij de start van het onderzoek al weten dat het ‘niet steunt op feiten, legitimiteit mist en internationale handelsregels schendt’. De Commissie verzet zich ook tegen maatregelen die worden genomen om redenen van zogenaamde nationale veiligheid terwijl het om economisch protectionisme gaat.

Republikeinen pijn doen

Als Trump doorzet met de douanetarieven op Europese auto’s, heeft de EU al een lijst klaar met Amerikaanse producten waarop Europese douanetarieven zullen worden geïnd. Die producten zijn zo gekozen dat ze belangrijke werkgevers in door Republikeinen gedomineerde staten van de VS pijn doen.

'Als de VS Europese auto's belast, gaan wij niet achterover leunen en zeggen: doe maar', zei Marc Vanheukelen, de Europese ambassadeur bij de Wereldhandelsorganisatie, in januari aan De Tijd.

Staal

Eerder al voerde Trump importheffingen op Europees staal en aluminium in op basis van dezelfde wet, omdat hij in die invoer een bedreiging van de Amerikaanse veiligheid ziet. Ook toen sloeg de EU terug met tarieven op Amerikaanse Bourbon en Harley Davidson-motorfietsen.

Daarna werd verdere escalatie vermeden. Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker reisde in de zomer van 2018 naar Washington en onderhandelde een staakt het vuren met Trump. De twee kondigden toen onderhandelingen aan over een nieuw handelsverdrag, maar daarover is sindsdien geen vooruitgang vernomen.

Duurdere auto's

De vraag wordt nu of Trump het handelsconflict met Europa weer nieuw leven in blaast. Amerikaanse autoverkopers vrezen dat zoiets ook voor hen slecht nieuws is. De National Dealers Association schat dat een Amerikaanse auto tot 2.270 dollar duurder zou kunnen worden. De prijs van Europese of Aziatische auto's of trucks zou met 6.875 dollar kunnen stijgen.

Merkel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde alleen al het idee dat Europese auto's een bedreiging kunnen vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid 'een shock'. Ze zei dat op de internationale veiligheidsconferentie in Munchen. De allergrootste BMW-fabriek staat niet in Beieren, zei ze, maar in Charleston, South Carolina. 'We zijn trots op onze auto's', zei ze. 'Daar hebben we het recht op. En die auto's worden gemaakt in de VS.' BMW maakt in Charleston enkele types van zijn SUV's voor de hele wereldmarkt.