VS nemen Belgische zuivel, fruit en varkensvlees in het vizier

Washington is van plan de import van een resem Belgische landbouwproducten vanaf 18 oktober met 25 procent te belasten. De maatregel is een gevolg van de illegale Europese staatssteun aan de vliegtuigbouwer Airbus.

Het 15 jaar oude conflict tussen de Verenigde Staten en Europa over staatssteun aan de luchtvaartsector kan sporen nalaten in ons land. De Verenigde Staten zijn van plan een hele resem Europese importgoederen zwaarder te belasten.

Washington kreeg woensdag de toestemming van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) om jaarlijks voor 7,5 miljard dollar (6,9 miljard euro) strafmaatregelen te nemen tegen Europa. Het mag op die manier de 'schade compenseren' die de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing geleden heeft door de 'illegale Europese staatssteun' voor Airbus.

Ernstige schade

'Gedurende jaren heeft Europa enorme subsidies aan Airbus gegeven die de Amerikaanse luchtvaartsector en zijn werknemers ernstige schade hebben toegebracht', stelde de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer in een reactie. Meteen maakte hij een gedetailleerde lijst bekend van importtarieven die de VS vanaf 18 oktober willen heffen op Europese producten.

Frankrijk en de Europese Unie staan klaar om sancties op Amerikaanse goederen in te voeren als de VS weigeren het geschil rond Airbus op een aanvaardbare manier op te lossen. Bruno Le Maire Franse minister van Financiën

De Amerikanen nemen in eerste instantie Airbus in het vizier. Op een resem nieuwe burgertoestellen en vliegtuigonderdelen uit Europa gaan ze importheffingen van 10 procent invoeren.

Een ander deel van de aangekondigde strafmaatregelen focust op de landen die Airbus onrechtmatige subsidies toekenden: Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voor Franse wijn en kaas, Spaanse olijven en appelsienen, Duitse koffie, cameraonderdelen en industriële machines, Britse sweaters en dekens en Ierse en Schotse whisky gelden weldra invoertarieven van 25 procent.

Landbouwsector

Ook de landbouwsector uit andere Europese landen, zoals België, deelt in de klappen. Want op de Amerikaanse lijst staan ook Europese kazen, yoghurt, boter, melk, fruit (zoals peren) en varkensvlees.

De Italiaanse landbouwfederatie becijferde al dat de Amerikaanse sancties jaarlijks voor 500 miljoen euro landbouwproducten treffen. In Spanje gaat het om zowat 1 miljard euro aan exportgoederen. 'Het is helemaal niet eerlijk dat de landbouwsector de prijs betaalt voor een handelsoorlog tussen de VS en Europa waar het Spaanse platteland helemaal niets mee te maken heeft', klonk het.

Hoe groot de impact voor de Belgische landbouwsector kan zijn, is nog niet duidelijk. Cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) suggereren dat de VS een eerder kleine exportmarkt zijn voor de Belgische zuivel-, fruit- en varkensboeren.

Concurrentiekracht

De wenkende Amerikaanse sancties leiden wel tot bezorgde reacties in de Schotse whiskysector. 'De VS zijn een erg belangrijke markt voor ons. Vorig jaar exporteerden we voor meer dan 1 miljard pond naar dat land. De importheffingen bedreigen onze concurrentiekracht en het marktaandeel van de Schotse whisky', stelt Karen Betts, de CEO van de Scotch Whisky Association.

Ook de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, reageert ongerust. Hij waarschuwt de Amerikanen voor de mogelijke gevolgen. 'Frankrijk en de Europese Unie staan klaar om sancties op Amerikaanse goederen in te voeren als de VS weigeren het geschil rond Airbus op een aanvaardbare manier op te lossen.'