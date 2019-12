VS waarschuwen Europa voor hogere invoertarieven

Nu de Verenigde Staten vorige week een minihandelsdeal met China in de steigers gezet hebben en een nieuw handelsverdrag met Canada en Mexico afgerond hebben, dreigt Europa weer in hun vizier te belanden op handelsvlak. Dat suggereren alvast enkele uitspraken van Robert Lighthizer.

Onevenwichtig

De cijfers bewijzen volgens hem dat de VS een 'erg onevenwichtige handelsrelatie' hebben met Europa. 'Dat kan niet blijven duren. Er bestaan daar niet alleen veel handelsbarrières, er zijn ook heel wat andere problemen die we moeten aanpakken', ging de handelsgezant van Amerikaans president Donald Trump voort.

Of Europa moet vrezen voor een regelrechte handelsoorlog met de VS, liet Lighthizer in het midden. 'We bestuderen het dossier. We streven naar een onderhandelde oplossing.'