'Vaccinatie wordt volgende doelwit van desinformatie'

De Europese Commissie eist maandelijkse rapporten van socialemediaplatformen als Facebook, Google en Twitter over hoe ze de 'vloedgolf van valse of misleidende informatie over het coronavirus' aanpakken.

De Commissie schakelde woensdag enkele versnellingen hoger in de strijd tegen desinformatie in coronatijden. Niet alleen wijst ze Rusland en China nu ook officieel met de vinger vanwege 'doelgerichte beïnvloedings- en desinformatiecampagnes', ook de socialemediaplatformen moeten meer rekenschap afleggen over hoe ze die vloedgolf tegenhouden.

Infodemie

De wereldwijde uitbraak van Covid-19 ging gepaard met een 'infodemie' met veel desinformatie. 'In tijden van het coronavirus kan desinformatie dodelijk zijn', benadrukte vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid Josep Borrell. 'Technologie vervangt de zwaarden van vroeger. En in diplomatie telt het gewicht van woorden. Maar feiten zijn nog belangrijker.'

Nepnieuws dat het drinken van javel helpt tegen corona of dat handen wassen niet helpt bijvoorbeeld, kan ernstige gevolgen hebben. Ook in ons land vertwaalfvoudigde het aantal meldingen van vergiftigingen met javel, blijkt uit gegevens van het antigifcentrum.

'Het volgende doelwit voor desinformatie is vaccinatie', waarschuwt Vera Jourova, de vicevoorzitster van de Commissie. De bereidheid van Duitsers om zich te laten vaccineren is met bijna een kwart afgenomen, weet ze. Jourova erkent ook dat socialemediaplaformen nu al veel doen: ze verwijderen nepnieuws en linken verhalen over Covid-19 door naar informatie over gezondheid, zowel nationaal als via de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Google blokkeerde wereldwijd zelfs al 8 miljoen corona-apps.

Tot nu wisten we alleen wat de platformen ons vertelden, maar we hebben meer transparantie en verantwoording nodig, zegt Jourova. Ze wil maandelijkse rapporten met gedetailleerde informatie over ondernomen acties tegen nepnieuws en het bevorderen van betrouwbare inhoud. Ze moeten ook nauwer samenwerken met factcheckers en onderzoekers. 'Wat me verontrust, is dat we de leugens zo snel geloven', benadrukt Jourova. Ze wil daarom onafhankelijke media en journalisten in Europa en de wereld financieel ondersteunen.

Met Twitter tegen Trump

De nieuwe aanpak past ook in de nieuwe geopolitieke strategie van de Commissie, met minder naïviteit en de verdediging van de eigen Europese belangen en industrie. 'Een geopolitiek Europa komt er alleen als we assertief zijn en een kat een kat durven te noemen', benadrukt Jourova.

Jourova kiest overigens resoluut de kant van Twitter in het gevecht over fake news met de Amerikaanse president Donald Trump. Twitter voegde waarschuwingen toe aan sommige boodschappen van Trump, in tegenstelling tot Facebook, dat nepnieuws van Trump niet censureert. 'Ik steun de reactie van Twitter. De berichten van Trump werden niet verwijderd, maar werden voorzien van geverifieerde informatie. Dat is vrijheid van meningsuiting.'