Verdeelde Eurogroep schuift vuurplan door naar EU-leiders

De ministers van Financiën van de eurozone lijstten dinsdagavond mogelijke maatregelen op om de coronacrisis samen te lijf te gaan. Geen enkele optie is van tafel, zo zei voorzitter Mario Centeno. Maar een gezamenlijk antwoord bleef uit. De breuklijn van de eurocrisis tussen zuinige noordelijke landen en zuidelijke landen die vragen om solidariteit, is helemaal terug.

Het zuiden wil een Marshallplan, gezamenlijk schuldpapier of een directe kredietlijn om de noden te leningen, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn inzake begrotingshuiswerk. De noordelijke lidstaten, Nederland op kop, houdt dergelijk zwaar geschut af. Toch benadrukt Centeno dat een compromis mogelijk is: 'We gaan de fouten uit het verleden niet herhalen, dat verzeker ik u.'

Er is brede steun voor het aanspreken van zo'n preventieve kredietlijn, benadrukt Centeno. Maar een gezamenlijke kredietlijn voor de hele eurozone, zoals onder meer Italië wenst, komt er niet. Landen kunnen individueel of in groep zo'n kredietlijn aanvragen en zijn ook niet verplicht dat geld dan op te nemen.

De landen die het wensen zouden via die kredietlijn tot 2 procent van hun bbp kunnen ophalen. Zo kwamen de financienministers overeen. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de geldkraan: een minimaal 'programma' om te kunnen genieten van dat geld. Precies die voorwaarden kunnen landen in nood stigmatiseren en onder vuur komen van de financiële markten, vreest onder meer Rome.

Coronabonds

Daarnaast ligt ook het voorstel op tafel voor een Europese garantie voor werkloosheidsvergoedingen. Dat moet gebeuren met geld uit de Europese begroting, maar EU-commissaris voor Financiën, Paolo Gentiloni, weet niet of daarvoor nog voldoende geld in kas is.

Ook de optie om gezamenlijk schuldpapier - zogenaamde coronabonds - uit te geven, is niet van tafel. Maar het is duidelijk dat landen als Nederland, Finland en Duitsland dit plan niet genegen zijn. Zij zijn tegen elke vorm van mutualiseren van nationale schulden.

Het is nu aan de Europese leiders om de marsrichting en prioriteiten te bepalen. Die vergaderen donderdagnamiddag via een videoconferentie over onder meer het economisch antwoord op de coronacrisis. Meerdere EU-bronnen vrezen dat de discussie nog wel even zal aanslepen.