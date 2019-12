Verfrissende Lagarde voorzichtig optimistisch over economie

De voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB) ziet aanwijzingen dat de economie uitbodemt. Ze suggereert daarmee dat extra stimulus voorlopig niet aan de orde is.

Christine Lagarde maakte op haar eerste persconferentie als ECB-voorzitster duidelijk dat ze een andere, minder afstandelijke stijl heeft dan haar voorganger Mario Draghi. Ze noemde ondervoorzitter Luis de Guindos die naast haar zat haar vriend.

Als nieuwe topvrouw van de ECB zonder ervaring als centraal bankier stelt ze zich bescheiden op. 'Als ik iets niet weet zal ik het zeggen.' Lagarde suggereerde ook dat ze meer zal luisteren naar de visie van de bestuurders vooraleer ze een beslissing neemt. Daarmee gaf ze impliciet kritiek op Draghi, die soms de bestuurders voor voldongen feiten plaatste.

De economie gaat in een betere richting. Dat is bemoedigend. Christine Lagarde Voorzitster Europese Centrale Bank

Lagarde is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor de Europese economie. 'De groei is nog zwak, maar de neerwaartse risico's zijn wat minder uitgesproken. De economie gaat in een betere richting. Dat is bemoedigend.' De ECB signaleert in de toelichting van het rentebesluit dat de economie lijkt uit te bodemen.

Toch ziet de ECB de economische groei lichtjes vertragen van gemiddeld 1,2 procent in 2019 naar 1,1 procent in 2020. Maar ze verwacht dat de groei daarna versnelt naar 1,4 procent in zowel 2021 als 2022.

Inflatie

Voorts voorspelt de ECB dat de inflatie zal vertragen van 1,2 procent in 2019 naar 1,1 procent in 2020 en daarna opveren naar 1,4 procent in 2021 en 1,6 procent in 2022. Dat betekent dat de inflatie nog drie jaar lager blijft dan de doelstelling van 'minder dan maar dicht bij 2 procent.' Lagarde merkte op dat zelfs een inflatie van 1,7 procent niet in overeenstemming is met de doelstelling.

Ik ben geen duif en geen havik. Ik heb de ambitie een uil te zijn, die vaak als wijs wordt bestempeld. Christine Lagarde Voorzitster Europese Centrale Bank

Toch gaf ze geen enkel duidelijk signaal dat de ECB extra stimulus voorbereidt om de inflatie op te krikken. Lagarde herhaalde wel dat de ECB bereid is al haar instrumenten aan te passen als dat nodig is. Economen verwachten dat de ECB de komende jaren het beleid voortzet en in 2022 een eerste keer de rente verhoogt.

Over haar persoonlijke visie op het beleid liet Lagarde niet in haar kaarten kijken. 'Ik ben geen duif en geen havik. Ik heb de ambitie een uil te zijn, die vaak als wijs wordt bestempeld.' Een duif is een centraal bankier die veel aandacht heeft voor de groei en daarom voorstander is van een soepel geldbeleid. Een havik focust op prijsstabiliteit en is voorstander van een strakker geldbeleid.