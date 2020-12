Vertrouweling Orbán neemt ontslag na lockdownfeestje in Brussel

Het feest vond plaats in Le Detour, een homobar in het centrum van Brussel. Verschillende bronnen spreken over een 'seksfeestje' met overwegend mannelijke aanwezigen. Geen onbelangrijk detail, want Szajer is een van de stichters van Fidesz, de notoir conservatieve partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán. De Fidesz-partij verzet zich openlijk tegen gelijke rechten voor holebi’s. In mei verbood Hongarije geslachtsveranderingen in officiële documenten te laten aanpassen. De regering wil ook adoptie door homokoppels verbieden.