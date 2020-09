Vestager gaat in beroep tegen Apple-arrest

Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager tekent beroep aan tegen het arrest dat het Hof van Justitie in juli velde over vermeende staatssteun aan Apple.

Het was Vestager vooral te doen om de extreem lage belasting die Apple in Ierland betaalt. Maar omdat daar op zich niets illegaals aan is volgens Europees recht, probeerde ze via de concurrentiewetgeving haar slag thuis te halen.