Vestager viseert belastingdeals Belgische topbedrijven

De Europese Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de individuele afspraken van 39 Belgische multinationale bedrijven met de fiscus. Het gaat onder meer om AB InBev, Soudal, Kinepolis, Omega Pharma en Puratos.

De Europese Commissie laat haar eerder verzet tegen een fiscaal gunstregime in Belgiƫ voor multinationals niet los en stelt een nieuw onderzoek naar de individuele belastingdeals die 39 bedrijven gesloten hebben. Bepaalde Belgische bedrijven konden door fiscale bepalingen over zogenoemde winstoverschotten hun vennootschapsbelasting drastisch verminderen, soms tot 90 procent, zegt de Commissie.

We zijn bezorgd dat het systeem van overwinsten aanzienlijke fiscale kortingen gaf aan maar een paar multinationale bedrijven.

Het nieuwe onderzoek volgt na een nietigverklaring door het Europese Gerecht van een eerder Commissieonderzoek dat was gericht op een Belgisch belastingschema tussen 2005 en 2014. Het Gerecht vond in 2016 dat de commissie niet had aangetoond dat zo'n schema bestaat.